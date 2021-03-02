Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM В Нидерланды переехал протоиерей Александр Усатов, служивший Ростовском кафедральном соборе. Вынужденный отъезд в другую страну состоялся после того, как признавшийся в нетрадиционной ориентации протоиерей стал, по его словам, получать угрозы.

Усатов сообщил, что несмотря на то, что «все знают о существовании гей-лобби», после каминг-аута последовал тотальный прессинг.

«Я не мог больше оставаться в церковной системе не только потому, что стал атеистом. Я — гей и никогда не чувствовал себя в безопасности в РПЦ, а в последние годы стал объектом травли», — сказал Усатов в интервью журналу «Сноб».

Из Донской духовной семинарии протоиерея уволили в марте 2020 года. Формально Усатов сана до сих пор не лишён.

«Меня совсем не радует, что я оказался, по сути, выброшен из России, с которой были связаны мои интересы, профессиональные контакты, научно-просветительская деятельность. Я никогда не разделял антироссийских настроений, не был оппозиционером, не стремился уехать из страны», — поделился Усатов.