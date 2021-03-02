2 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Может, правительству России перестать относиться к своим обязанностям так буквально и начать смотреть в суть проблем?

Евгений Цоц, , 17:07 — REGNUM В Госдуму внесли законопроект, предлагающий распространить опыт «дальневосточного гектара» на другие регионы России.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нашей стране огромное количество пустующих земель, и будет правильно передавать её людям во всех российских регионах», — сообщил один из авторов проекта, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он считает, что данный шаг позволил бы воскресить деревни по всей территории страны, и уверен, что желающих покинуть город и переехать в сельскую местность будет достаточно. При этом у человека должен быть выбор, где именно ему жить.

В правительстве РФ ответили категоричным «против», не удосужившись даже вступить в полемику. В качестве объяснения указали на формальные положения, закреплённые законом.

«В законопроекте не учитывается, что Федеральный закон, предусматривающий упрощенный порядок предоставления гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, направлен на привлечение граждан Российской Федерации на постоянное место жительства на территорию указанных субъектов Российской Федерации, снижение оттока местного населения, ускорение экономического развития этих субъектов Российской Федерации», — отмечается в отзыве на законопроект.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Но давайте честно — 89 тысяч выданных участков за пять лет означают, что программа не выполняет своей задачи. Сколько из получателей этих участков реально начали осваивать землю, сколько из них жителей ДФО? Переезжают на «гектары», увы, немногие, но, возможно, они кого-то удерживают. Вот эту крупицу пользы и предлагают использовать и распространять.

О том, что «дальневосточный гектар» окажется провальным, было понятно изначально. Потому что для сельского жителя, фермера, один гектар — это не площадь. А для пригорода нужна инфраструктура.

Если бы реально ставилась задача заселения территорий Дальнего Востока, запускали бы совсем другие проекты. Например, век назад западная часть США была практически не заселена, если не считать немногочисленных фермеров и золотодобытчиков, вся страна ютилась на небольшом клочке восточного побережья. Но что изменилось? Появился Голливуд — центр киноиндустрии, Лас-Вегас — центр развлечений, позднее — Силиконовая долина и города миллионеров на побережье. Появились точки, куда люди сами захотели приехать, особенно молодёжь. И сейчас Лос-Анджелес второй по численности населения город США.

А у нас строят «Сколково» под боком у Москвы, чтобы чиновникам и миллиардерам проще было туда ездить. Центр киноиндустрии находится в Москве, потому что уважаемые мэтры и «звёзды» не поедут на Дальний Восток. Правильные решения очевидны, но их не видят под туманом общих фраз.

Москва-Сити Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Правительство России есть за что похвалить. Во-первых, за благопристойность, подчёркнуто вежливое общение, возрождение слова «глубокоуважаемый». Во-вторых, за въедливость и крепкий хват, способность разобраться в самых запутанных ситуациях, как это было, например, с ценами на сахар и растительное масло в конце 2020 года. В-третьих, за последовательность. Премьер-министр один за другим, по порядку, объезжает десять регионов, в которых социально-экономическая ситуация признана самой нелёгкой.

Однако всё же мы живём в реальном мире, а не телевизионном, и взгляд то и дело уходит в сторону, замечая «нюансы». Сдержали цены на сахар — выросли на яйца и мясо птицы, начали выдавать льготные ипотеки — застройщики взвинтили цены на жильё, а банки — проценты по потребительским кредитам. Кажется, это называется стрельбой из пушек по воробьям, которые всё время улетают.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме Duma.gov.ru

Может, правительству не стоит относиться к своим обязанностям так буквально? Вникнуть в дела отстающих регионов нужно, но многим ли лучше живут люди в других местах? Нет, почти везде картина одна — бедность, неопределённость, страх перед будущим. Кто об этом должен думать, если не правительство? Всегда проще дать денег на дорогу или разработать ещё одну базу данных вместо справок, но это технические вопросы, которые всплыли в повестку обсуждения только из-за общей неповоротливости и неэффективности. Стыдно, что они решаются на столь высоком уровне, а по-настоящему важные темы не замечаются.