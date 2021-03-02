Москва, , 14:38 — REGNUM Правительство РФ не поддержало законопроект о распространении программы «дальневосточного гектара» на всю Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

«В законопроекте не учитывается, что Федеральный закон, предусматривающий упрощенный порядок предоставления гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, направлен на привлечение граждан Российской Федерации на постоянное место жительства на территорию указанных субъектов Российской Федерации, снижение оттока местного населения, ускорение экономического развития этих субъектов Российской Федерации», — отмечается в отзыве на законопроект.

Кроме того, законодательством уже установлена возможность предоставления гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на всей территории Российской Федерации с учетом территориальных особенностей, количества и плотности населения, наличия свободных земельных участков, необходимости привлечения определенных специалистов на соответствующие территории, указали авторам.

Законопроект о праве граждан на бесплатное получение земельных участков на территории всей России внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

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