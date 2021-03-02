Сухум, , 15:07 — REGNUM Представители оппозиционных партий и движений начали акцию протеста в Сухуме в связи с сообщениями в соцсетях о переговорах между властями Абхазии и Грузии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

По данным журналистов, поводом для протеста стала информация о визите 25 февраля в Грузию абхазской делегации, которую якобы возглавлял помощник президента Абхазии Бенур Квирая. Также протестующие обсуждают опубликованное в соцсетях видео, на котором Квирая обещал создать в Абхазии парк в честь жителя Грузии.

«Мы сегодня собрались на площади Свободы из-за информации, появившейся в соцсетях о поездке в Грузию советника президента РА по внешнеэкономическим связям, а также из-за видео, на котором говорится о закладке парка имени Давида Кварацхелия, воевавшего против нас в 1992 — 1993 году», — рассказал журналистам председатель общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия.

Он добавил, что это не первый случай, когда представитель президента Абхазии Аслана Бжании контактирует с представителями грузинской стороны. В 2020 году его советник Лаша Сакания встречал грузинскую делегацию, которая пересекла границу для передачи иконы.

Сообщается, что протестующие подошли к парламенту республики, и лидеры оппозиционных организаций вошли в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба президента Абхазии сегодня, 2 марта, сообщила, что Квирая почти за неделю до 25 февраля ушел с поста помощника президента.

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