Москва, , 14:47 — REGNUM Доступ к данным, полученным при помощи системы распознавания лиц, имеют только правоохранительные органы. Об этом сообщил замначальника Московского метрополитена Андрей Кичигин в интервью изданию «Лента.ру».

По его словам, к системе, работающей в столичной подземке, имеют доступ только правоохранительные органы.

«Защита надежна, к системе нельзя подключиться извне, несанкционированный доступ невозможен. Система записывает каждую операцию, что позволяет понять, кто, когда и какие данные запрашивал», — рассказал Кичигин.

Он отметил, что система не знает персональных данных пассажиров, и проверяет только лица людей, находящихся в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в метро Москвы заработает системы оплаты с помощью системы распознавания лиц.

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