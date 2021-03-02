Минск, 2 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Белоруссия не войдёт в состав России. Об этом 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая перед силовиками и чиновниками, Лукашенко сообщил, что трансфера власти в Белоруссии после подавления выступлений недовольных фальсификацией президентских выборов быть не может. Не может быть и воссоединения Белоруссии с Россией, отметил Лукашенко, так как «мы суверенное и независимое государство».

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«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

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