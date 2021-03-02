Сухум, , 13:58 — REGNUM Руководство общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) сообщило, что представители абхазских властей якобы анонимно посетили Грузию для переговоров по налаживаю торговых и экономических связей. Текст заявления 2 марта был опубликован на сайте организации.

В АНБ отметили, что встреча состоялась якобы с ведома президента Абхазии Аслана Бжании и Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

«25 февраля 2021 года, по поручению президента и по согласованию с СГБ РА, помощник президента по экономическим вопросам Квирая Бенур Мамиевич в сопровождении двух лиц отправился в Республику Грузия для проведения переговоров о налаживании прямых экономических и торговых отношений», — говорится в заявлении.

Данное событие в АНБ назвали нарушением «красных линий» со стороны Бжании. В организации заявили, что после этого глава республики якобы лишился «морального права» исполнять свои обязанности.

Напомним, Бжания в ходе своей предвыборной президентской кампании в 2020 году и после своего избрания на пост главы государства неоднократно говорил, что считает необходимым наладить отношения между Сухумом и Тбилиси. Начать он предложил с экономических связей. В оппозиции такие заявления восприняли критично, так как в Грузии не признают независимости Абхазии.