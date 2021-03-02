Минск, , 13:31 — REGNUM Во время состоявшихся 22 февраля переговоров в Сочи с Владимиром Путиным вопрос трансфера власти в Белоруссии не обсуждался. Об этом 2 марта заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Никакого трансфера быть в Белоруссии не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», — сообщил Лукашенко.

Выступая перед силовиками и чиновниками на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, Лукашенко поведал о содержании сочинских переговоров. В частности, он сказал: «Ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас».

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Напомним, вопрос трансфера власти в Белоруссии обострился после подведения итогов скандальной президентской кампании 2020 года. По её итогам бессменно правящий с 1994 года Александр Лукашенко объявил себя победителем, сообщив, что за него проголосовало более 80% избирателей. Постсоветскую республику охватили беспрецедентные по размаху массовые протестные манифестации, которые были жестоко подавлены.

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