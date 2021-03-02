Москва, 2 марта, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Кремле обратят внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос» и зададут вопросы руководству региона. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

«Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Ялте разгорелся скандал вокруг застройки Форосского парка и вырубки на его территории реликтовых деревьев. Власти поспешили объяснить, что стройка ведется законно — возводятся корпуса детского лагеря, а деревья вырубают с «последующим проведением компенсационного озеленения в течение года».

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