Москва, , 12:47 — REGNUM В России растет выявляемость контрафактной продукции. Об этом 2 марта заявил первый вице-президент союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«За 11 месяцев 2020 года было выявлено 11,8 млн позиций контрафактной продукции. Если будем рассматривать предыдущий год, то было 7,6 млн. Рост фактически в два раза. Но речь не о том, что возрастает число ввозимой контрафактной продукции — растет выявляемость», — сказал Гутенев.

Парламентарий подчеркнул, что приведенные им цифры относятся только к продукции непродовольственного сегмента. Причем объем рынка контрафакта оценивается в триллионы рублей.

«Всего по направлению не продовольственных товаров объём рынка контрафакта оценивается в 5,2 трлн рублей. Это 4,5% ВВП. Это огромные величины, это деньги в значительной степени недополучаемые бюджетом, не соответствующий заявленным характеристикам товар», — заявил Гутенев.

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