Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с ответным визитом в Бишкек. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам переговоров в Нур-Султане.

Глава Казахстана принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по линии МИД. Стороны отметили, что прошедшие переговоры и подписанные в рамках визита документы поспособствуют укреплению двусторонних отношений.

На пресс-конференции по итогам переговоров Токаев сказал, что расценивает визит киргизского коллеги как проявление уважения к Казахстану.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Садыр Жапаров прилетел в Нур-Султан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

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