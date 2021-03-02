Москва, , 12:25 — REGNUM В Дагестане остро стоит проблема опустынивания пастбищ. За последние годы все большие площади продуктивных пастбищ оказываются под слоем песка. Общая площадь таких земель в республике достигла около 1,5 млн гектаров. Об этом сообщил 2 марта в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, если в 1956—1959 годах, по данным аэрокосмического обследования территорий, на Черных землях и Кизлярских пастбищах, расположенных на территории Терско-Кумской низменности в северной части Дагестана, опустыниванию было подвержено 3,5% земель, то к 2000 году этот процес охватил 94,6% территории.

Из-за этого явления площади продуктивных пастбищ отгонного животноводства ежегодно сокращаются, что оказывает негативное влияние на отрасль. Вопрос спасения земель от деградации требует решения при помощи федерального центра, о чем в ходе заседания в комитете по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации доложила делегация Дагестана.

Для спасения этих земель от образования пустыни и предотвращения экологической катастрофы необходим комплекс мероприятий, в том числе по обводнению, фитомелиорации и противоэрозийным мероприятиям, говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовали Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. В течение трех дней делегация из региона будет делиться перед сенаторами проблемами субъекта. По результатам докладов должна быть выработана стратегия исправления ситуации по многим важным для Дагестана вопросам.