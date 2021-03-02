Амстердам, , 12:07 — REGNUM В середине марта 2021 года в Голландии состоятся парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании действующий премьер-министр Марк Рютте заявил о намерении развивать национальную атомную энергетику. Во время телевизионных дебатов, в которых приняли участие представители шести крупнейших партий страны, премьер сказал, что строительство безэмиссионной АЭС позволит, с одной стороны, достичь климатических целей ЕС, с другой — обеспечит Голландии независимость от будущего импорта природного газа, главным образом, из России, которая сегодня является самым крупным поставщиком этого сырья в Европу, пишет Inzyneria.com.

В Нидерландах заканчиваются запасы самого крупного на континенте месторождения Гронинген, и вскоре импорт станет неизбежным. Концепция строительства атомных электростанций была озвучена во время предвыборной кампании, но еще в августе 2020 года по заказу правительства консалтинговая компания Enco из Австрии подготовила отчет об энергетике с указанием важной роли ядерной энергетики.

«Ветер не всегда дует, не всегда светит и солнце, а Народная партия за свободу и демократию (VVD) не хочет быть обреченной на российский газ Путина из России», — сказал Марк Рютте, — сообщает ИА REX.

Как прежде сообщало ИА REGNUM, источниками поставок природного газа в континентальную Европу традиционно являются, прежде всего, Норвегия, Алжир и Россия, которым в среднем принадлежит по трети этого рынка.