Нарва, Эстония, , 11:18 — REGNUM Танк-памятник Т-34, который находится под Нарвой, подвергся осквернению вандалов. Об этом 2 марта сообщает газета Postimees.

По информации журналистов издания, на танке, установленном на пьедестале у дороги на берегу реки Нарвы, неизвестными была нанесена оскорбительная надпись на русском языке.

При этом Людмила Лобина, являющаяся представителем ухаживающей за памятником организации «Память», рассказала, что в настоящее время ведется расследование произошедшего.

«Единственное, хочется отметить, что неравнодушные люди под покровом ночи своими силами чистили монумент», — добавила она, уточнив, что оскорбительные надписи удалось оттереть практически полностью.

Отметим, танк Т-34 установлен у дороги, которая ведет из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, где 25−26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву.