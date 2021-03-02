Ташкент, , 10:57 — REGNUM В Узбекистане планируют создать фармацевтический технический университет. Об этом сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Документ утверждает меры по организации и финансированию деятельности научно-производственного фармацевтического кластера «Ташкент Фарма Парк».

Планируется также запустить производственные мощности по выпуску инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.

Работа кластера будет направлена на развитие фармацевтической отрасли, создание образовательной инфраструктуры, привлечение инвестиций, производство лекарств. Фонд реконструкции и развития выделит на создание кластера $50 млн.