Калуга, 2 марта, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Не менее одной тысячи жителей Калужской области будут прививать от COVID-19 за сутки. Об этом 1 марта на заседании регионального штаба по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции заявил заместитель губернатора Константин Горобцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Всего поступило 45 тыс. 912 доз вакцины «Спутник V». Привиты 31 тыс. 521 человек. Охват вакцинацией составляет 3 тыс. 145 на сто тысяч населения. Во всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве. В связи с поступлением новых партий вакцины Константин Горобцов поручил увеличить количество вакцинаций до одной тысячи в сутки. По мнению властей, к этой работе следует активнее подключаться руководителям муниципалитетов и организаций.

«Трудовые коллективы необходимо закрепить за медицинскими учреждениями, чтобы можно было в плановом режиме организовать вакцинацию на территориях предприятий. Это должно быть максимально удобно, с помощью мобильных бригад», — сказал Константин Горобцов.