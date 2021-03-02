Москва, 2 марта, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Организму школьников требуется пятиразовое питание в день. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

У них лишь для богатых изобилие. Советский плакат (фрагмент)

«Соблюдение режима питания — одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4−5 часов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что завтрак для школьника должен быть плотным и с включением в него горячего блюда, а обед должен состоять из трёх-четырёх блюд, одно из которых — суп.

В полдник специалисты предлагают есть свежие фрукты или ягоды, при этом сам полдник должен быть лёгким и включать в себя «молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями».

На ужин школьникам рекомендуется включать блюда, идентичные тем, что входили в завтрак, однако уже без включения мясных и рыбных блюд.