Москва, 2 марта, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Правительство России по поручению президента Владимира Путина ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, этот вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос (индексации пенсий работающим пенсионерам)», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она отметила, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет». Сейчас ведётся поиск источников финансирования для ежегодного индексирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия направила свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Неверов также отметил, что тема индексации пенсий работающим пенсионерам звучит сегодня от всех партий.

Отметим, что пенсию от работодателя дополнительно к государственной хотят получать большинство работающих жителей России (84%), следует из данных сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Чаще всего в дополнительных пенсиях от работодателей заинтересованы работники 36−55 лет (85%). Также хотели бы получать корпоративную пенсию сотрудники в возрасте 18−25 лет (81%).

Читайте также: Путин назвал крайне важной индексацию работающим пенсионерам