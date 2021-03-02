Париж, , 09:00 — REGNUM Тюремное заключение, к которому бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили за коррупцию, может быть заменено на домашний арест. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, председатель 32-й палаты исправительного трибунала Парижа дала пояснения по приговору. Тюремный срок в нём может быть заменён на столь же продолжительный домашний арест. Контролировать такой вид наказания будут с помощью электронного браслета.

Вопрос о замене тюремного срока должен рассмотреть специальный судья, но сроки этой процедуры пока неизвестны.

Приговор в отношении Саркози пока не вступил в силу, защитники экс-президента могут оспорить его в течение десяти дней. Они уже объявили о намерении сделать это.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Бывшего главу государства приговорили к трём годам лишения свободы, в том числе к двум годам условно.

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