Москва, , 08:42 — REGNUM В преддверии Международного женского дня 8 марта музеи Москвы подготовили праздничную познавательно-развлекательную программу, сообщается 2 марта на портале мэра столицы.

Все желающие с 3 по 7 марта смогут посетить познавательные лекции, концерты и авторские экскурсии. В Доме Гоголя 3 марте состоится лекция о кинематографе. В Дарвиновском музее 4 марта организуют экскурсию под названием «Оранжерея на подоконнике».

Музей А.Н. Скрябина приглашает 5 марта на вечер фортепианной музыки. В галерее «А3» расскажут об истории празднования Международного женского дня, а 6 марта состоится бесплатная лекция «Самый женский день. Непраздничная история 8 Марта».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве с 7 по 9 марта впервые прошел фестиваль «Вам, любимые».

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