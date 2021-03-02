Токио, , 08:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda приступил к дорожным испытаниям обновлённого кроссовера CR-V шестого поколения. Снимки с моделью опубликовало издание Motor1.

Honda CR-V Motor1

Прототип кроссовера был скрыт чёрно-белой камуфляжной плёнкой. Однако на снимках можно разглядеть, что новое поколение кроссовера Honda CR-V получит увеличенную радиаторную решетку и зауженную головную оптику. Кроме того, новый CR-V станет крупнее. Пока неизвестно, останется ли версия с третьим рядом сидений.

Что же касается интерьера, то он будет выполнен в стиле модели HR-V нового поколения, премьера которой прошла в прошлом месяце.

Гамма двигателей автомобиля будет состоять только из гибридных бензин-электрических силовых установок. Однако не исключается, что в будущем у модели появится и полностью электрическая версия.

Официальная премьера новинки должна состояться в 2022 году.

Ранее компания Honda представила кроссовер HR-V третьего поколения. Модель получила гибридную установку e: HEV, состоящую из бензинового силового агрегата объёмом 1,5 литра и двух электромоторов.

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