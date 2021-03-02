Лиссабон, , 08:29 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Риу Аве» в матче 21-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Харис Сеферович. А на 78-й минуте полузащитник Пицци удвоил преимущество лиссабонского клуба.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 42 очка. «Риу Аве» идёт на 11-м месте с 22 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бенфика» вновь потеряла очки в матче чемпионата Португалии