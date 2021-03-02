Бийск, Алтайский край, 2 марта, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Мощный снегопад парализовал движение трамваев в Бийске — алтайском наукограде. Как сообщает телеграмм-канал barnaul22official, проблемы с электротранспортом начались ещё накануне, 1 марта.

Цитата из видео Снежный коллапс в Бийске

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Попытка почистить рельсы спецпоездом не увенчалась успехом: из-за мокрого тяжелого снега он сошёл с пути. В ночь на 2 марта снегопад продолжился, а энергоснабжающая организация отключила электричество. В итоге спецтехника вновь не смогла почистить пути.

К тому же на некоторых путях после безуспешных попыток вытащить трактором, так и остались стоять неисправные вагоны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают устранять последствия снежной бури, которая накрыла регион накануне, 1 марта. Работа более 700 единиц снегоуборочной техники позволила сегодня, 2 марта, открыть движение на нескольких региональных трассах.

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