Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Госдолг Украины постоянно увеличивается, а политика украинского президента Владимир Зеленский только ухудшает ситуацию. Об этом 1 марта пишет американский журнал Foreign Policy.

Автор издания посчитал, что размер долговых обязательств страны по итогам 2020 года должен превысить 65,4 процента украинского валового внутреннего продукта (ВВП). Вместе с тем уже в первом полугодии 2021 года Украина должна выплатить по кредитам $11 млрд, а во втором полугодии — еще $10 млрд.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) предоставлял государству заемные средства при условии проведения Киевом реформ. Однако, вместо этого, как отмечает автор журнала, украинское руководство ищет пути обхода требований кредитора. Колумнист Foreign Policy полагает, что такая стратегия Украины опасна как для самой страны, так и для ее отношений с Западом и МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта госказначейство Украины объявило, что на едином казначейском счете государства осталось почти 30,04 млрд грн (чуть больше $1 млрд).

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