Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах обвинила уже третья женщина. Об этом 1 марта сообщает газета The New York Times.

Инцидент с «неподобающим поведением» Куомо, по словам 33-летней Анны Рух, произошёл ещё в сентябре 2019 года. Во время свадьбы её друзей, на которой также присутствовал и губернатор Нью-Йорка, он якобы подошёл к ней и после нескольких фраз приобнял за талию. Рух оказала Куомо сопротивление, но он продолжил свои домогательства, якобы попытавшись поцеловать её в губы.

Приведённые Рух факты, по данным издания, подтверждаются сообщениями, которые она в тот же день направила своим друзьям.

Напомним, что ранее с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны губернатора Нью-Йорка публично выступили две его бывшие сотрудницы — Линдси Бойлан и Шарлотта Беннет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратуре штата Нью-Йорк разрешили расследовать обвинения в адрес губернатора штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.

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