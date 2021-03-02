Москва, , 06:15 — REGNUM Вопросы развития сотрудничества двух стран обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Беккари выразил благодарность властям России за предоставление его стране вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По словам госсекретаря, поставки препарата помогут своевременно начать вакцинацию медиков и лиц из групп риска в республике.

Стороны также обговорили график двусторонних контактов с учетом ситуации с коронавирусом в Сан-Марино и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сан-Марино, население которого оставляет около 32 тысяч человек, прибыло 7500 доз вакцины «Спутник V».

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