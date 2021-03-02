Хабаровск, , 06:07 — REGNUM Общественная палата Хабаровского края обеспечит прозрачность и легитимность выборов, которые пройдут в регионе в сентябре 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В КС по общественному контролю за голосованием при ОП РФ «сверили часы»

Общественный штаб по контролю и наблюдению за ходом голосования уже создан. Главная задача штаба — подготовка и обучение наблюдателей, их дальнейшее распределение по избирательным участкам.

В единый день голосования в сентябре 2021 года жители Хабаровского края будут выбирать депутатов Государственной думы РФ и губернатора. Голосование продлится три дня. За прозрачностью и открытостью выборного процесса проследят более трёх тыс. наблюдателей.

При этом наблюдателем может стать любой житель края, достигший 18 лет. Обучение пройдет во всех районах и городских округах края.

«С каждым годом растёт количество пользователей социальных сетей, чтобы мгновенно реагировать на нарушения на избирательных участках. Мы приглашаем молодых людей в общественный штаб, потому что они умеют оперативно работать с гаджетами», — сказал член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с представителями региональных общественных палат, общественных штабов и политических партий. Участники совещания обсудили практику работы наблюдателей и поделились своим видением развития деятельности общественных штабов на региональном уровне.