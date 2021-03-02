Москва, , 04:31 — REGNUM Зарубежные IT-гиганты позволяют себе игнорировать российское законодательство, допуская многочисленные нарушения во время работы. Поэтому в России необходимо юридически урегулировать ключевые вопросы в этой сфере, заявила 1 марта председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — сказала она в интервью РИА Новости.

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По словам Матвиенко, действующие сегодня законы работают как «предупреждения», и в России не рассчитывали, что зарубежные компании посмеют игнорировать их. «Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной в России информацией. Такое положение дел эксперты признают злостным нарушением законодательства страны.

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