Пекин, , 03:37 — REGNUM Крупные китайские порты значительно увеличили контейнерный оборот за первые 20 дней февраля, сообщает агентство Синьхуа.

С 1 по 20 февраля контейнерный оборот ключевых портов Китая вырос 60,7% в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации портов и гаваней. Темпы роста оборота в порту Шэньчжэнь превысили 100%, а в порту Шанхай — достигли роста почти в 90%.

Бум внешнеторговых контейнерных перевозок в Китае произошел на фоне быстрого роста китайского экспорта. В прошлом году страна зафиксировала 4% рост экспорта, поскольку она сумела разрешить экономические и торговые проблемы.