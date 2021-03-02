Тегеран, , 08:48 — REGNUM 1 марта в Исламской Республике Иран (ИРИ) были торжественно запущены нефтяные и нефтехимические проекты стоимостью 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл три нефтяных и нефтехимических проекта в режиме видеоконференции.

Нефтяное месторождение Азар является проектом стоимостью более 1,4 миллиарда евро и имеет производственную мощность в объеме 65 000 баррелей сырой нефти в сутки. Нефтяное месторождение является одним из самых сложных месторождений в Иране.

На первом этапе ранней добычи нефти на месторождении Азар Иран стремился добывать 30 000 баррелей в сутки. Завершено бурение всех 20 скважин общей глубиной 88 километров. Первая нефтяная вышка на месторождении Азар была установлена около восьми лет назад.

Сообщается, что иранская нефтяная промышленность никогда не останавливала проекты развития, даже когда она подвергалась беспрецедентным санкциям США. Эмбарго препятствовало доступу Ирана к финансовым ресурсам и современным технологиям, однако исламская страна оказалась способной разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, а также реализовывать нефтехимические проекты.