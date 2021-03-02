Нанкин, Китай, 2 марта 2021, 02:09 — REGNUM Еще один выживший в Нанкинской резне ушел из жизни в возрасте 95 лет, а число оставшихся выживших сократилось до 70, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.
Как отметили в Мемориальном зале жертв Нанкиснкой резки японскими захватчиками, Сай Лихуа стал уже вторым умершим в этом году выжившим в той резне.
Напомним, что Нанкинская резня была учинена японскими войсками, взявшими город Нанкин 13 декабря 1937 года. В течение шести недель бандиты в военной форме убивали, насиловали и издевались преимущественно над мирными жителями города, включая женщин и детей.
За это время было убито 300 тыс. человек. Эта резня является одним из самых варварских эпизодов в истории Второй Мировой войны. Власти Китая сохранили свидетельства очевидцев и выживших в этой резне в форме видео и текстов. Эти записи внесены в 2015 году в Реестр Памяти мира ЮНЕСКО.
Япония до сих по не покаялась в совершенных преступлениях, отрицая факт резни, продолжая чтить военных преступников первой категории на высшем уровне как пример для подражания.