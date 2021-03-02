Нанкин, Китай, , 02:09 — REGNUM Еще один выживший в Нанкинской резне ушел из жизни в возрасте 95 лет, а число оставшихся выживших сократилось до 70, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Как отметили в Мемориальном зале жертв Нанкиснкой резки японскими захватчиками, Сай Лихуа стал уже вторым умершим в этом году выжившим в той резне.

«Зимой 1937 года японские солдаты внезапно ворвались в мой дом. Я видел своими собственными глазами, как они связали руки моего отца и повесили его на деревянной лестнице, прежде чем жестоко выколоть его глаза штыком, оставив дыры в глазницах величиной с куриное яйцо, а затем убили его несколькими выстрелами», — сообщал Цай в своих свидетельствах.

«Моя мать также была заколота в спину, а пуля оцарапала ее голову. Я был там, но мне удалось сбежать, спрятавшись под столом», — заявил он.

Напомним, что Нанкинская резня была учинена японскими войсками, взявшими город Нанкин 13 декабря 1937 года. В течение шести недель бандиты в военной форме убивали, насиловали и издевались преимущественно над мирными жителями города, включая женщин и детей.

За это время было убито 300 тыс. человек. Эта резня является одним из самых варварских эпизодов в истории Второй Мировой войны. Власти Китая сохранили свидетельства очевидцев и выживших в этой резне в форме видео и текстов. Эти записи внесены в 2015 году в Реестр Памяти мира ЮНЕСКО.

Япония до сих по не покаялась в совершенных преступлениях, отрицая факт резни, продолжая чтить военных преступников первой категории на высшем уровне как пример для подражания.