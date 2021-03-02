Пекин, , 01:56 — REGNUM Полиция Китая схватила 236 подозреваемых и раскрыла 24 криминальные банды с января текущего года, занимавшихся незаконной добычей песка на реке Янцзы, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, в настоящее время полиция раскрыла 85 уголовных дел, в которые было вовлечено более 17 млн юаней (около $2,63 млн) в рамках годовой кампании.

Всего 21 судно было изъято за нелегальную добычу песка, еще 52 — за транспортировку нелегально добытого песка. Кампания призвана защитить экологию и улучшить безопасность водных путей.

Ее целью являются нелегальные дноуглубительные работы в 10 регионах страны уровня провинции вдоль реки Янцзы, добавили в министерстве.