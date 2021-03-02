Хайкоу, Китай, , 01:45 — REGNUM Провинция Хайнань на юге Китая планируется ввести в строй 25 тыс. транспортных средств на новых источниках энергии в этом году в рамках усилий по созданию национальной пилотной зоны экологической защиты, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Все новые автобусы и правительственные транспортные средства, включая те, что планируется заменить в этом году, должны работать на новых источниках энергии за исключением машин специальных служб, говорится в плане, опубликованном недавно местными властями.

Свыше 80% такси, которые требуется ввести в строй или заменить в этом году, должны быть экологически-чистыми. Хайнань также планирует построить 10 тыс. станций зарядки электромобилей в этом году и продолжить субсидировать частников в их желании приобрести электромобили.

Живописная островная провинция Хайнань активно продвигает использование экологически-чистого транспорта с целью в дальнейшем полностью отказаться от закупки транспортных средств на ископаемом топливе к 2030 году.

Всего в регионе насчитывается более 64 тыс. электромобилей по данным на конец 2020 года, что составляет 4,2% от общего количества автомобилей провинции. Регион занимает четвертое место в стране по этому показателю, отметили в местном департаменте промышленности и информационных технологий.