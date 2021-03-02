Шицзячжуан, Китай, , 01:39 — REGNUM Столица провинции Хэбэй на севере Китая город Шицзянчжуан разрешил культурно-развлекательным площадкам, включая кинотеатры, спортзалы, интернет-бары и мемориальные залы возобновить работу после закрытия в связи с COVID-19, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Площадки должны усилить меры борьбы с эпидемией, включая дезинфекцию помещений и повсеместное ношение лицевых медицинских масок, сообщили местные власти. Кинотеатры и театры должны сократить максимальное число гостей до 50% от максимальной вместимости и обеспечить соблюдение шахматного расположения сидячих мест.

В конце февраля в Шицзячжуане не осталось ни одной зоны высокого или среднего риска заболевания COVID-19, где на пике недавней вспышки в начале января в день выявлялось более 80 заболевших.