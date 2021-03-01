Колумбус, США, , 23:35 — REGNUM Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен хочет сохранить на должности главного тренера действующего специалиста Джона Тортореллу, несмотря на неудачи команды в последних матчах.

В последних 8 матчах «Коламбус» потерпел 7 поражений, но несмотря на это функционер по-прежнему верит в методы Тортореллы. По данным портала The Athletic, финн публично выступит с поддержкой в сторону тренера.

На данный момент «Коламбус» занимает пятое место в Центральном дивизионе, набрав 21 очко в 23 матчах регулярного чемпионата.