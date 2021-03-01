Краснодар, , 22:16 — REGNUM Агент защитника «Краснодара» Амбруаза Ойонго Адриен Дюран поделился подробной информацией о травме футболиста, которую он получил в матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги с «Уралом».

«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев», — приводит слова Дюрана «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Краснодар» в январе арендовал Ойонго у «Монпелье» до конца текущего сезона. За это время футболист успел провести в футболке «Краснодар» 12 минут в рамках официальных матчей.

У «Краснодара» травмированы все номинальные крайние защитники, включая Сергея Петрова, Кристиана Рамиреса и Дмитрия Стоцкого.