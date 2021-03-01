Подгорица, , 21:12 — REGNUM Швейцарская горнодобывающая компания «Tara Resources» намерена разрабатывать новую шахту по добыче цинка, свинца и меди в городе Мойковац, говорится сообщила компания. Ожидаемые инвестиции в строительство, как они заявили, составляют около 150 миллионов евро, и в долгосрочной перспективе на руднике будет создано около 450 новых рабочих мест.

По их словам, планируемый рудник может стать одним из лидеров такого рода на Балканах и новым значительным цинковым месторождением в Европе. В основном он будет производить цинковые концентраты, а также свинцовые и медные концентраты, содержащие серебро.

«Цинк — важный металл для окружающей среды. Защита стали от коррозии продлевает срок службы инфраструктуры и транспортных средств, а также является важным сырьем для глобального энергетического перехода», — говорится в заявлении.

Они напоминают, что рудник Брсково имеет давнюю историю добычи и чеканки серебряных монет, которая впервые была зарегистрирована в 13 веке.

Работы на шахте продолжались до 1991 года. В 2010 году была выдана новая концессия на разведку и добычу. Швейцарская горнодобывающая компания «Tara Resources» выкупила право концессии в 2018 году.