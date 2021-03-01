Вашингтон, , 20:22 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмок кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Изображения были опубликованы 1 марта на британском портале Daily Mail.

На снимках в т.ч. запечатлены моменты создания декораций Асгарда. Журналисты отметили, что фотографии дают понять, что в будущем фильме Тор, возможно, вернётся домой.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1366207579857297408

Напомним, картина «Тор: Любовь и гром» станет четвёртой в серии фильмов про приключения Тора из комикс-вселенной Marvel. В качестве режиссёра проекта выступает Тайка Вайтити, снявший популярный кинокомикс «Тор: Рагнарёк». Ожидается, что премьера «Тор: Любовь и гром» состоится 5 мая 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Вечных»: Marvel сильно рискует с этой «скучной» картиной