Москва, 1 марта, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования зон с особыми условиями использования территорий в сфере рыболовства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Андрей Шапран ИА REGNUM

Предлагается упразднить рыбоохранные зоны и создать рыбохозяйственные заповедные зоны. Поправками предусмотрены переходные положения в части признания рыбоохранных зон, установленных до 1 июля 2021 г., рыбохозяйственными заповедными зонами. В связи с этим положением законопроекта уточнена цель рыбохозяйственной заповедной зоны в части сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Так, как следует из документа, «береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения и иные зоны с особыми условиями использования территорий, созданные до дня вступления в силу настоящего федерального закона, рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные в период до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов в соответствии с лесным законодательством, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны и (или) территория, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и в порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства».

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