Токио, 1 марта, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Ректальный метод проверки граждан Японии на COVID-19, практикуемый в Китае, доставляет им существенный моральный дискомфорт, сообщает 1 марта издание Washington Post.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

По утверждению издания, власти Японии уже обратились к официальному Пекину с просьбой о прекращении подобной практики.

По их словам, ректальная проверка вызывает у жителей Японии «психологическую боль».

Официальных подтверждений этой информации пока нет.