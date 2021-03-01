Киев, , 19:39 — REGNUM Верховный суд Украины открыл производство по делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о применении санкций против оппозиционных телеканалов.

Об этом 1 марта сообщает пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что рассмотрение дела назначено на 29 марта. Указ президента Украины о санкциях в отношении телеканалов оспаривает некий граждан, имя которого в суде не уточняют.

В Верховном суде заявили, что 26 февраля в суд поступили иски от двух юридических лиц — ООО «Лидер ТВ» и ООО «Новый формат ТВ» — которые также оспаривают санкции в отношении телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что Верховный суд Украины в феврале вынес несколько постановлений по искам граждан относительно блокирования оппозиционных телеканалов. В частности, 10 февраля стало известно, что один такой иск оставлен без движения и от истца требуются дополнительные обоснования, второй — сразу же отклонен.