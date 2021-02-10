Киев, , 21:07 — REGNUM Верховный суд Украины сегодня, 10 февраля, вынес постановления по искам граждан, которые оспаривали указ президента Владимира Зеленского о введении санкций и блокировании трех оппозиционных телеканалов.

Уильям Хагард. Суд. 1758

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, один иск был оставлен без движения, второй — отклонен.

Отмечается, что в первом случае истец не привел обоснований нарушения указом Зеленского прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. У истца есть 10 дней, чтобы исправить свое обращение.

Во втором случае суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц — владельцев телеканалов.

Верховный суд информирует, что 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями относительно закрытия телеканалов. Вопрос об открытии производства по нему будет решен до 13 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинская оппозиция заявляла заявляла о намерении оспорить санкции, введенные президентом Зеленским, в европейских судах.