Москва, 1 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Если бы министерство экономического развития РФ делало свою работу лучше, то в России было бы гораздо меньше граждан, вынужденных следить за уровнем цен в продуктовых отделах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал то, что МЭР разглядело «спекулятивный характер» в аналитике агентства «Блумберг», эксперты которого посчитали, что в РФ могут возникнуть проблемы с ценами на продовольствие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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"Со стороны правительства России гораздо профессиональнее было бы вообще не реагировать на подобные «спекуляции». Да, это, вполне возможно, и есть спекуляция, но комментарий, если честно, выглядит как оправдание. МЭР в данной ситуации выступило в роли героя знаменитой поговорки, у которого «что-то не так с лицом», и в этом он винит зеркало, — сказал Пальченко. — С другой стороны, а есть ли смысл удивляться, учитывая то, как МЭР (и правительство в целом) справляются со своей прямой обязанностью — экономическим развитием России. Если бы они делали свою работу лучше, то в нашей стране было бы гораздо меньше граждан, вынужденных следить за уровнем цен в продуктовых отделах».

Что же касается самих цен на продукты питания, то, как полагает Пальченко, нет оснований полагать, что они значительно вырастут.

«Во-первых, не стоит забывать, что 2021-й — это прежде всего выборный год, а возможностей влиять на цены у правительства достаточно, — сказал эксперт. — Во-вторых, все же необходимо признать, что политика импортозамещения в плане производства продуктов питания в целом в нашей стране имела определенный успех, и мы в этом вопросе уже не так сильно зависим от Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Сергей Демин заявил, что если власти РФ будут бесконечно принудительно сдерживать цены, то компании-производители просто уйдут с рынка, не выдержав такой диктатуры.