Ереван, , 18:12 — REGNUM В центре Еревана проходит новый митинг оппозиции, в ходе которого протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.

Митинг проходит на проспекте маршала Баграмяна, где расположены здание парламента и президентская резиденция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении резко обострилось политическое противостояние после заявления Главного штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Заявление стало ответом на указ об освобождении от должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна, высмеявшего заявления Пашиняна о том, что в Карабахе якобы применялись российские «ракеты «Искандер», которые не взорвались или взорвались лишь на 10%».

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