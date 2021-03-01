Выборг, Ленинградская область, , 18:23 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области из-за аварии на коммунальных сетях без отопления остались 265 домов и городских учреждений. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе АО «Выборгтеплоэнерго».

Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

Коммунальная авария произошла в 12:00 часов дня в понедельник, 1 марта, на участке магистральной тепловой сети квартальной котельной на улице Маяковского, 5.

«Котельная обслуживает территорию исторического центра города и микрорайон Папула», — уточнили в пресс-службе.

На время проведения работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения и тепловой энергии на улицах Акулова, Водный Заставы, Вокзальной, Володарского, Выборгского, Дмитрова, Железнодорожной, Ильинской, Красина, Красноармейской, Краснофлотской, Крепостной, Куйбышева, П.Ф. Ладанова и многих других.

В зоне отключения, помимо жилых домов, также оказались детские сады, школа и гимназия, филиал СПбГУ, дворец культуры.