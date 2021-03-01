Москва, , 17:58 — REGNUM Законопроект, вводящий регистрацию оборудования по производству сигарет и табачных изделий, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Андреем Луговым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

По мнению авторов, сложившаяся ситуация требует принятия законодательных мер в части установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий.

Парламентарии пришли к выводу, что действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке.