Москва, 1 марта, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») призвал быть готовыми к выходу из Совета Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Duma.gov.ru Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой

«Мы должны быть готовы ее (организацию) покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», — заявил Толстой в ходе круглого стола в Совфеде, говоря о действиях Российской Федерации в случае запуска трехсторонней процедуры.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проведет встречу с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом. Речь пойдет в том числе и о санкциях в отношении РФ.