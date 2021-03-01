Воронеж, , 17:31 — REGNUM Представление об устранении нарушений при управлении платными парковками внесла в администрацию Воронежа прокуратура, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 1 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В ходе проверки прокуроры выявили многочисленные нарушения при управлении платными городскими парковками. В частности, на территории зон платной парковки отсутствовали необходимые знаки. Так, на улицах Кольцовская, Комиссаржевская, Студенческая, Карла Маркса, Станкевича и других отсутствовали дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.23 «Фотовидеофиксация», 5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки». Отсутствие знаков вводит в заблуждение водителей в части действия зон платных парковок, в итоге создаются условия для необоснованного привлечения к административной ответственности собственников автомобилей и эвакуации их машин. Также на улицах Карла Маркса, Революции 1905 года, Свободы, 25 Октября г. Воронежа ряд дорожных знаков 8.8 «Платные услуги» установлены с нарушением положений ГОСТ. Прокуратура обратила внимание и на качество уборки от снега и наледи зон платных парковок — на это неоднократно жаловались сами воронежцы в соцсетях.

По итогам проверки прокуратура города внесла представление в администрацию городского округа город Воронеж об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В мэрии Воронежа на замечания прокуратуры уже отреагировали — комментарием в СМИ. В пресс-службе мэрии сообщили, что «платное парковочное пространство — это, в первую очередь, средство снижения автотрафика в центральной части города, сопутствующей целью является удобство автомобилистов, которое возникает из-за более высокой оборачиваемости парковочных мест».

В мэрии также пояснили, что за содержание платного парковочного пространства — знаковое хозяйство, уборку парковочных мест — отвечает концессионер ООО «Городские парковки», до которого будет доведена информация об отсутствии знаков. В мэрии также вступились за концессионера, сообщив, что уборку парковочного пространства убирают «настолько, насколько физически возможно».