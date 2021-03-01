Москва, , 17:26 — REGNUM Контрафактные автозапчасти — это серьезная проблема в России, признал руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics Феликс Херсонский. Об этом он заявил ИА REGNUM 1 марта, комментируя информацию BrandMonitor о том, что в 2020 году покупатели в России потратили не менее 27 млрд рублей на неоригинальные запчасти для автомобилей.

«Помимо возможной угрозы жизни и здоровью людей она приводит к упущенной прибыли для производителей и потере части налоговых платежей для государства. Поэтому данная проблема решается сразу на нескольких уровнях разными путями, — отметил эксперт. — Один из таких путей — либерализация рынка, хотя этот процесс не всегда осуществим. Исследования и разработка новых технологий обходятся производителям в миллионы евро, при этом дешевые копии наиболее ходовых продуктов появляются практически сразу после их выхода. Полагаю, что для защиты добросовестных представителей данной отрасли эффективным решением видится введение обязательной маркировки продукции. Она позволит государству уменьшить долю теневого рынка, что приведет к росту налоговых отчислений. Производители смогут избежать финансовых и имиджевых потерь, а граждане в свою очередь будут защищены от поддельной продукции».

Он также обратил внимание на параллельный импорт, который производители ошибочно называют контрафактом. «Такой метод реализации распространен в странах Европы с высоким уровнем жизни и недешевыми товарами, например, в Швейцарии. Поскольку цена на запчасти, установленная самими производителями, неодинакова для рынков разных стран, этим пользуются импортеры. Они активно реализуют товары там, где их официальная стоимость слишком высокая, при этом не нарушая законодательство. В данном случае производители теряют часть прибыли по собственной вине, и, по моему мнению, избежать этого они могут, установив одинаковые цены во всех регионах присутствия», — добавил Херсонский.