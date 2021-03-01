Лондон, , 18:24 — REGNUM Согласно европейскому исследованию, автомобили, работающие на ископаемом топливе, тратят в сотни раз больше сырья, чем их конкуренты на аккумуляторах. Однако принесёт ли отказ от бензиновых и дизельных автомобилей чистые экологические преимущества? На этот вопрос пытается ответить Джаспер Джолли в своей статье «Автомобили, работающие на ископаемом топливе, производят в сотни раз больше отходов, чем электромобили», опубликованной в The Guardian 1 марта 2021 года.

Согласно анализу, проведенному Европейской федерацией транспорта и окружающей среды, Transport & Environment (T&E), только около 30 кг сырья будет истрачено в течение жизненного цикла литий-ионной батареи, используемой в электромобилях, с учетом переработки использованного сырья и материалов, по сравнению с 17 000 литров бензина. Расчет ресурсов, используемых для производства автомобилей, по отношению к их массе показывает, что для автомобилей, работающих на бензине, их потребуется как минимум в 300 раз больше.

T&E заявила, что аккумуляторные электромобили превосходят свои бензиновые и дизельные аналоги по экономии сырья, энергоэффективности и стоимости, а также по сокращению выбросов углекислого и других вредных газов.

Однако в T&E считают, что ускоренный переход на электромобили повлечет за собой экологические издержки. Для увеличения производства аккумуляторов потребуется добыча большего объема полезных ископаемых, таких как литий, кобальт и никель.

Тем не менее T&E утверждает, что стоимость добычи нефти для производства топлива наносит гораздо больший ущерб окружающей среде. В отчете об исследовании указывается на «двойной стандарт», используемый при оценке относительных достоинств электромобилей и транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.

«Когда мы начинаем анализировать топливо, тут и сравнивать нечего, — сказал Люсьен Матье, транспортный аналитик компании T&E и автор отчета. — За свой срок службы средний автомобиль, работающий на ископаемом топливе, сжигает эквивалент столба из нефтяных бочек высотой в 25 этажей. Если принять во внимание переработку материалов для аккумуляторов, будет потеряно только около 30 кг металлов — размером примерно с футбольный мяч».

По мнению авторов отчёта, развитие технологий производства аккумуляторов снизит среднее количество лития, никеля и кобальта, необходимого для каждого автомобиля, что в некоторой степени смягчит возросший спрос на материалы, а также снизит цены на автомобили. В то же время правила экономики замкнутого цикла, требующие более высоких темпов переработки использованных материалов, помогут еще больше снизить спрос на ископаемые материалы.

Расчеты T&E показывают, что электромобили с аккумуляторными батареями будут потреблять на 58% меньше энергии, чем бензиновые, в течение всего срока службы и выделять на 64% меньше углекислого газа. Выбросы, связанные с электромобилями, в основном возникают при энергоемком производстве аккумуляторов, в то время как подавляющее большинство выбросов, связанных с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, происходит в процессе их эксплуатации.

Некоторые производители двигателей внутреннего сгорания убеждают в преимуществах от сокращения выбросов за счет гибридов, сочетающих батареи с бензиновыми двигателями, аргументируя свой подход теми, что при производстве батарей также происходят значительные выбросы. Однако в 2020 году производитель Aston Martin столкнулся с негативной реакцией на свой отчёт, где говорилось о том, что большое количество углерода, используемого для производства аккумуляторов электромобилей, подрывает положительное заключение в пользу отказа от бензина. Появление отчёта было приписано пиар-компании, проведенной фирмой, зарегистрированной на жену директора одной из британских компаний — производителей автомобилей.

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